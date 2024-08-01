حماس تدعو لأداء صلاة الغائب على روح إسماعيل هنية

دعت حركة المقاومة الإسلامية- حماس جماهير شعبنا الفلسطيني ويا جماهير أمتنا العربية والإسلامية لأداء صلاة الغائب على روح الشهيد إسماعيل هنية، غداً بعد صلاة الجمعة، في كل المساجد، وفاءً له ولرسالته ولدماء الشهداء.

كما طالبت الحركة في بيانها لانطلاق مسيرات الغضب من كل مسجد، تنديداً بجريمة الاغتيال وإدانة تواصل حرب الإبادة ضد شعبنا في قطاع غزة، ودفاعاً عن أرضنا وقدسنا والمسجد الأقصى المبارك.

كما دعا البيان جماهير شعبنا الثائر في الضفة الغربية المحتلة لجعل غد الجمعة، يوم غضبٍ في وجه الاحتلال ومستوطنيه الإرهابيين، وانتصارٍ وإسنادٍ لأهلنا في قطاع غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة مستمرة، وتأكيدٍ على التمسّك بأرضنا وحقوقنا الوطنية، والتصدي لمخططات الاحتلال الرامية لتصفية قضيتنا وتهويد قدسنا وأقصانا المبارك.