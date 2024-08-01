تركيا تعلن الحداد على هنية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحداد الوطني في بلاده ليوم واحد غدا الجمعة على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية.

وقد وصل جثمان الشهيد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية إلى العاصمة القطرية الدوحة، تمهيدا لدفنه غدا الجمعة، وذلك بعد تشييعه صباح اليوم في طهران.

وستقام صلاة الجنازة في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة بعد صلاة الجمعة، وبعد ذلك سينقل جثمانه الطاهر إلى مقبرة الإمام المؤسس في لوسيل، شمال مدينة الدوحة".

وفي وقت مبكّر أمس الأربعاء، أعلنت "حماس" اغتيال هنية إثر "غارة صهيونية غادرة" على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته أمس الثلاثاء، في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

كما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني باستشهاد هنية في طهران، موضحًا أن "التحقيق جار في عملية الاغتيال وأنه سيتم إعلان النتائج قريبا".

وبالتزامن مع ذلك، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 39 ألفا و480 شهيدا، وإصابة 91 ألفا و128 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.