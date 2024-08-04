9900 أسير بسجون الاحتلال حتى بداية أغسطس

قال نادي الأسير إن إجمالي أعداد الأسرى في سجون الاحتلال حتى بداية آب/ أغسطس 2024، بلغ 9900 أسير، مشيرًا إلى أن هذا العدد لا يشمل لا يشمل كافة المعتقلين من غزة، وتحديداً من هم في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.

وأشار نادي الأسير في بيان تلقته "الرسالة نت" اليوم الأحد، إلى أن عدد الأسيرات في سجون الاحتلال بلغ 86 أسيرة فقط في سجن الدامون، من بينهم سيدة حامل وهي: جهاد دار نخلة.

وذكر أن من بين الأسيرات 23 أسيرة معتقلات إداريا، وقد يكون هناك أسيرات من غزة في المعسكرات التابعة للاحتلال، ولا يوجد معطيات واضحة عن أعدادهن.

وأضاف أن عدد الأطفال الأسرى في سجون الاحتلال، بلغ ما لا يقل عن 250 طفلاً.

وأوضح بيان نادي الأسير أن عدد من صنفتهم إدارة سجون الاحتلال من معتقلي غزة بـ "المقاتلين غير شرعيين" والذين اعترفت بهم إدارة سجون الاحتلال بلغ 1584 أسيرًا، علما أن هذا المعطى لا يشمل كافة معتقلي غزة وتحديدا من هم في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.