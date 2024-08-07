مجزرة جديدة.. 12 شهيدًا بقصف موقعين بخانيونس

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مجزرة جديدة في خانيونس جنوب قطاع غزة، راح ضحيتها 12 شهيدًا وعددًا كبيرًا من الجرحى جراء قصف موقعين بالمدينة.

وأفاد شهود عيان بأن طائرات الاحتلال الحربية خيمة تأوي نازحين بالقرب من مصنع أبو حواء للحجار في عبسان الكبيرة شرق خانيونس، ما أدى لاستشهاد 8 مواطنين.

وأشارت مصادر محلية، لاستشهاد 4 مواطنين آخرين إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا وسوقا شعبيا غربي خانيونس.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن مشافي قطاع غزة تعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 24 شهيدًا و110 جرحى، نتيجة استمرار القصف والعدوان العسكري الإسرائيلي على القطاع لليوم الـ 306 تواليًا.

وأفادت وزارة الصحة في التقرير اليومي الإحصائي، والذي تلقته "الرسالة نت" اليوم الأربعاء، بأن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرتين بحق النازحين والعائلات الفلسطينية في قطاع غزة، أسفرت عن 134 شهيدًا ومصابًا.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي العسكري المستمر على قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي إلى 39 ألفًا و677 شهيدًا، بالإضافة لـ 91 ألفًا و645 مصابًا بجروح متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا.