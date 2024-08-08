هيئة كسر الحصار لـ(الرسالة): غزة تتعرض لأبشع من إبادة وعدوان

قال الدكتور عصام يوسف رئيس الهيئة الشعبية العالمية لدعم فلسطين والمنسق العام لقوافل أميال من الابتسامات، إنّ غزة تتعرض لما هو أبشع من إبادة وعدوان وهي اليوم أحوج ما تكون؛ لتنامي التضامن العربي والإسلامي والدولي، وينطبق عليها شعار أنصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا.

وأكدّ يوسف لـ"الرسالة نت"، أن "غزة اليوم تعيش أقسى غايات الظلم و العدوان ، ولا يحق و لا يجوز للعالم العربي خصوصا و الإسلامي عموما، أن يقف عاجزا أمام الهجمة غير الأخلاقية و غير الإنسانية و لا القانونية من العدوان غير المسبوق من المحتل".

وثمّن الحراك الشعبي الداعم والمساند للقضية الفلسطينية، مشددّا على ضرورة مزيد من التفاعل؛ لإنهاء العدوان والحصار قبل فوات الأوان.

وشددّ يوسف على أن ما يتعرض له القطاع هو حرب إبادة غير مسبوقة، "لم نعد نتحدث عن حصار؛ بل إبادة تجاوزت في وصفها كل الجرائم".