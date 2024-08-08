لجان المقاومة: منع دخول الشيخ صبري للأقصى تقييد لحرية العبادة

أدانت لجان المقاومة في فلسطين قرار الاحتلال الإسرائيلي بمنع الشيخ عكرمة صبري من دخول المسجد الأقصى المبارك لمدة ستة أشهر.

واعتبرت لجان المقاومة في بيان صحفي، الخميس، القرار بأنه يشكل تدخلًا سافرًا في شؤون المسجد الأقصى، ويأتي في إطار الحرب الدينية والتهويدية التي يتعرض لها المسجد الأقصى.

وقالت إن منع الشيخ صبري من دخول الأقصى بسبب مواقفه الوطنية والإسلامية الثابتة يمثل إعتداءً كبيرًا وتقييدًا لحرية العبادة.

وحملت اللجان الكيان الإسرائيلي وقادته المجرمين المسؤولية الكاملة عن سلامة الشيخ صبري على ضوء تصاعد التحريض الهمجي ضده بوصفه أحد أهم المرجعيات والشخصيات الدينية لشعبنا وأمتنا.

وأكدت أن إجراءات الاحتلال الإجرامية والحرب المسعورة التي يشنها الكيان وأجهزته ووزراؤه المتطرفين لن تفت في عضد شيخنا الكبير عكرمة صبري، وسيظل قامة كبيرة ورمزًا من رموز فلسطين والقدس والأقصى.