حماس: ادعاءات الاحتلال حول شهداء مجزرة مدرسة التابعين كاذبة ومضللة

أكدت حركة حماس، اليوم السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاول تبرير جريمته النكراء في ظل الانتقادات الدولية الواسعة، من خلال ادعائه الكاذب والمضلل أن 19 شهيدا من بين أكثر من 100 من المدنيين قتلهم بدم بارد في مجزرة مدرسة التابعين، هم من نشطاء المقاومة.

وشددت الحركة في تصريح صحفي، أن مزاعم جيش الاحتلال ادعاءات كاذبة، لا أساس لها من الصحة، مبينة أن قائمة الاحتلال عن الشهداء الـ 19 تضم أطفالا، وموظفين مدنيين، وأساتذة جامعات، ورجال دين، وغالبيتهم لا علاقة لهم بأي عمل سياسي أو عسكري.

وجددت التأكيد أن شهداء مجزرة مدرسة التابعين ليس بينهم مسلح واحد، وجميعهم مدنيون تم استهدافهم وهم يؤدون صلاة الفجر، لافتة إلى أن المجزرة هي من بين آلاف المجازر التي ارتكبها الاحتلال النازي المجرم في قطاع غزة، واستهدف بها المدنيين العزل قاصداً ومتعمداً.