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مسيّرة انتحارية للقسام تهاجم قوة للاحتلال في خان يونس

الرسالة نت -غزة

بثت كتائب القسام مشاهد، تظهر استخدامها طائرة انتحارية، لم يسبق الكشف عنها، ضد قوات الاحتلال في خان يونس.

ولا تشبه الطائرة التي ظهرت في المقطع المصور الذي بثته الكتائب، الطائرات التي سبق لها استخدامها في الحروب السابقة مع الاحتلال، مثل طائرة شهاب، أو طائرة زواري الانتحاريتين.

وتظهر اللقطات قيام أحد مقاتلي القسام، بتركيب كبسولة التفجير في الطائرة المسيرة، والمزودة بكاميرا تبث بصورة مباشرة للمقاتل الذي يتحكم بها، للانقضاض على الهدف.

 



وتبدو في اللقطات منازل حلقت فيها الطائرة، قبل أن تنقض على أحدها، الذي قالت كتائب القسام؛ إن جنودا للاحتلال كانوا يتحصنون بداخله.

يشار إلى أنه منذ بدء العدوان على القطاع، أطلق القسام العديد من الطائرات المسيرة على حشود الاحتلال، في العديد من المناطق، وأشارت إلى أن طائرة زواري الانتحارية، تملك قدرة كبيرة لإيقاع خسائر في تجمعات الجنود حال استهدافهم، بسبب كمية الشظايا المنبعثة من انفجارها.

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كتائب القسام حرب غزة عمليات المقاومة الابادة الجماعية مسيرة انتحارية

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