(مركز الصحفيين) يدعو لتدخل دولي لوقف استهداف الصحفيين بغزة

دعا مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين، ظهر اليوم الاثنين، إلى تدخل دولي عاجل لوقف الإمعان الإسرائيلي في استهداف الصحفيين في قطاع غزة.

ونعا مركز "حماية الصحفيين" في بيانٍ صحفي له تلقته "الرسالة نت"، الصحفي إبراهيم مروان محارب الذي عُثر على جثمانه اليوم الاثنين بعد إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطيته الصحفية في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وعُثر على جثمان الصحفي إبراهيم محارب، صباح اليوم، بعد فقدانه أمس الأحد، قرب مدينة حمد السكنية جرّاء استهداف الاحتلال لمجموعة من الصحفيين بالمكان.

وأوضح المركز أن ملابسات إصابته تشير إلى أنه تُرك ينزف لساعات في المكان، دون أن تتمكن طواقم الإنقاذ من انتشاله بسبب كثافة النيران والقذائف الإسرائيلية، لافتةً إلى أنه وفي الحادثة ذاتها، أُصيبت الصحفية "سلمى القدومي" بجروح جراء إطلاق النار وتم نقلها إلى المستشفى.

وأشار إلى جيش الاحتلال استهدف طاقم قناة "تي آر تي عربي" التركية، مما أسفر عن إصابة مراسل القناة "سامي برهوم" بجروح.

وأمس الأحد، استهدفت آليات الاحتلال العسكرية عددًا من الصحفيين بإطلاق النار خلال عملهم وتغطيتهم الصحفية للأحداث والاستهدافات في مدينة حمد السكنية.

وباستشهاد الصحفي "محارب" يرتفع عدد شهداء الصحافة الفلسطينية في قطاع غزة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي، باستهداف وقصف قوات الاحتلال إلى 169 صحفيًا وصحفية، وفقًا لبيان صادر عن "المكتب الإعلامي" الحكومي في غزة.