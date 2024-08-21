حماس: قصف الاحتلال مدرسة (صلاح الدين) تأكيد لنهج تعمد استهداف المدنيين

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن "قصف الاحتلال مدرسة صلاح الدين، غرب مدينة غزة، إمعان في حرب الإبادة وتأكيد لنهج حكومة المتطرفين في تعمد استهداف المدنيين".

واعتبرت في بيان تلقته "الرسالة نت"، اليوم الاربعاء، أن "المجزرة الأخيرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصف مدرسة تؤوي نازحين، تأكيدٌ على دموية هذه الحكومة المتطرفة ونهجها الإجرامي، وإصرارها على مواصلة حرب الإبادة ضد شعبنا في قطاع غزة".

وحمّلت الرئيس الأمريكي جو وبايدن وإدارته "المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر ضد شعبنا".

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها، بـ"العمل الجاد لوقف هذه الجرائم والانتهاكات المستمرة بحق المدنيين العزل، داعية محكمة الجنايات الدولية لتوثيق هذه المجزرة".

وتعد هذه المدرسة التاسعة التي تؤوي نازحين ويستهدفها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ بداية أغسطس/ آب الجاري.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 40 ألفا و223 شهيدا، وإصابة 92 ألفا و981 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.