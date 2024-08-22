"دمائهم لن تذهب سدى".. لجان المقاومة تنعى شهداء طولكرم

نعت لجان المقاومة في فلسطين، شهداء طولكرم الأبطال الذين إرتقوا خلال العدوان الإسرائيلي على طولكرم ومخيماتها.

وأكد المكتب الإعلامي للجان المقاومة في بيان صحفي الخميس، أن تضحيات الشهداء ودمائهم الزكية لن تذهب سدى.

وأشار إلى أن الكيان النازي يواصل حرب الإبادة وسياساته الإجرامية الفاشية في قطاع غزة والضفة بغطاءٍ دولي وتواطؤ أمريكي.

وأكد أن هذا يتطلب هبة ثورية وإنتفاضة شعبية عارمة في الساحات والعواصم العربية والإسلامية لإسناد شعبنا ومقاومته في مواجهة الإجرام الذي ينفذه العدو الصهيوأمريكي بحق شعبنا .

وقال إن هذه الجرائم البشعة التي يرتكبها العدو في طولكرم ودير البلح والمغازي وخانيونس ورفح وعموم قطاع غزة تأتي في سياق استراتيجيته ومخططته الممنهجة لتهجير شعبنا، وتدمير كل مقومات الحياة بغزة والضفة.

وأضاف أن هذه الجرائم وتصاعد حرب الابادة لن تكسر إرادة شعبنا، بل سيواصل صموده ومقاومته وتمسكه بحقوقه.

وشددت لجان المقاومة على أن شعبنا سيثبت أن إرادته أقوى من آلة الحرب والدمار والموت الإسرائيلي ومخططاته.