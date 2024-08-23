(حماس) تدعو إلى جعل 23 من آب يوما للدفاع عن غزة والقدس

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الخميس، جماهير الشعب الفلسطيني في القدس والداخل المحتل والضفة الغربية المحتلة، إلى "مواصلة شدّ الرّحال والرّباط والاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك، في جمعة الأقصى يوم 23 آب/أغسطس".

كما دعت الحركة في بيان لها، إلى "التصدّي لكلّ محاولات المتطرّفين الصهاينة اقتحام المسجد الأقصى وتدنيسه، وإفشال مخططاتهم الخبيثة الساعية لتقسيمه".

كما دعت الحركة أيضا، جماهير الشعب الفلسطيني وأحرار الأمة في كل العالم، إلى "النفير العام والاحتشاد في كل الساحات والمدن والعواصم، وجعل يوم الجمعة القادم 23 آب/أغسطس يوما حاشدا وفاعلا للانتصار والتضامن والدّفاع عن غزَّة والقدس والمسجد الأقصى المبارك".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 40 ألفا و265 شهيدا، وإصابة 93 ألفا و144 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.