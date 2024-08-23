تطورات اليوم الـ322 من(طوفان الأقصى) على غزة

دخلت عملية "طوفان الأقصى" التي أعلن القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف انطلاقها، يومها الـ322، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية "سيوف حديدية" ضد قطاع غزة.

واستأنف جيش الاحتلال يوم الجمعة الأول من ديسمبر/ كانون الأول عدوانه على القطاع بعد هدنة إنسانية استمرت سبعة أيام.

واستشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 40265 مواطنًا، فيما وصل عدد المصابين إلى 93144، كما أن 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة.

ومع استمرار العدوان الهمجي، توقفت معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

في المقابل، أشارت التقديرات العسكرية الإسرائيلية إلى أنّ أكثر من 1400 إسرائيلي قتلوا منذ بدء المعارك، بينهم أكثر من 600 ضابط وجندي، بالإضافة إلى نحو 6000 جريح.

وفيما يلي آخر تطورات الأحداث:

2:40 مدفعية الاحتلال تقصف شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

2:32 قوات الاحتلال تقتحم بلدة اودلا جنوب نابلس

2:29 قوات الاحتلال تقتحم بلدة خاراس شمال الخليل

2:28 إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية المتوغلة شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة

2:24 المدفعية الإسرائيلية تقصف شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

2:07 إصابة نازح جراء إطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي صوب خيام النازحين في منطقة مواصي القرارة الساحلية شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

2:04 قوات الاحتلال تقتحم مدينة الخليل

1:57 قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة نوبا غرب الخليل بالضفة الغربية

1:55 قوات الاحتلال تقتحم بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة

1:51 قوات خاصة للاحتلال تطلق النار على شاب خلال اقتحامها مدينة طوباس

1:49 قوات خاصة من جيش الاحتلال تقتحم مدينة طوباس

1:27 قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم بلدة ترقوميا غرب الخليل

1:27 إصابات في استهداف الاحتلال منزلاً لعائلة قاسم في منطقة الشيماء ببيت لاهيا شمال غزة

1:17 قوات الاحتلال تقتحم بلدة دير قديس قضاء رام الله

1:09 إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية المتوغلة غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

00:24 قوات الاحتلال تفرج عن الأسير القيادي عطا جبالي من مخيم جنين

00:19 إصابة طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة

00:11 آليات الاحتلال تطلق النار بكثافة شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة