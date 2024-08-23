قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى خلال أداء صلاة الجمعة

اقتحمت قوات الاحتلال ظهر اليوم، ساحات المسجد الأقصى المبارك بالتزامن مع أداء المصلين صلاة الجمعة.

وانتشر جنود الاحتلال بين المصلين أمام المصلى القبلي، وفي صحن مصلى قبة الصخرة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فتى قرب باب الأسباط عقب الاعتداء عليه، واحتجزت هويات الشبان الوافدين إلى المسجد الأقصى عبر باب الملك فيصل.

وأدى عشرات آلاف المصلين صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك، رغم التشديدات والقيود التي فرضتها قوات الاحتلال على المصلين.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، بأن 50 ألف مصلّ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

وخلال خطبة الجمعة في الاقصى ندد خطيب المسجد الشيخ محمد سليم من خطر المنافقين على الأمة الإسلامية.

وتسائل عن الضمير العربي والمسلم تجاه الشعب الفلسطيني في غزة، داعياً لليقظة ومحاسبة النفس.

وأكد أن المسجد الأقصى هويتنا وعقيدتنا ومستقبلنا، فكونوا مع المسجد المبارك وأديموا الصلاة فيه.