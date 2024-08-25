حماس لـ(الرسالة): دور جبهات الاسناد مستمر حتى وقف الابادة

قال المتحدث الرسمي باسم حركة حماس جهاد طه، إن حالة الدعم والإسناد التي تقوم بها المقاومة بلبنان والعراق واليمن، تعزز صمود شعبنا الفلسطيني ومقاومته في مواجهة العدوان.

وطالب طه في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، كل الأحرار وحركات المقاومة، بدعم وصمود الشعب الفلسطيني، والوقوف لجانبه، ولجانب المقاومة واسنادها ودعمها بكل الوسائل المتاحة أمام همجية هذا العدوان، وحرب الإبادة بالقطاع.

وثمنّ دور شعوبنا العربية في دول جبهات الإسناد التي ما بخلت يوما في نصرة القضية الفلسطينية، مشددًا على أنه يقع على عاتق شعوبنا العربية جميعا تطوير الحراكات الداعمة للشعب الفلسطيني ولمقاومته الحرة، حتى دحر الاحتلال وافشال مخططاته كافة بالمنطقة.

كما ودعا المتحدث باسم حماس، أبناء أمتنا العربية والإسلامية؛ للاستمرار في حركة الإسناد، حتى تحقيق أهداف شعبنا المشروعة، وفي مقدمتها وقف حرب الإبادة، وتحقيق تطلعاته في إقامة دولته، ومواجهة كل مشاريع التصفية، التي تستهدف قضيته.

وشددّ على أن مشروع المقاومة لا يزال قويا ومقتدرا وصلبا، وأثبت أنه المشروع الأصوب لهذه الأمة في الدفاع عن مقدساتها وانتزاع حقوقها.