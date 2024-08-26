القسام: نفذنا كمينا محكما استهدف قوة (إسرائيلية)

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" تنفيذ كمين استهدف قوة إسرائيلية بقذيفة (تي بي جي) وتفجير عين نفق بخمسة جنود شمال شرق مدينة خانيونس.

وقالت القسام في تصريح مقتضب، اليوم الإثنين: "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أبلغ مجاهدونا عن تنفيذ كمين محكم استهدف قوة صهيونية تحصنت بأحد المنازل بقذيفة"TBG" مضادة للتحصينات وقذيفة أخرى مضادة للأفراد ومن ثم تفجير عين نفق فُخِّخت مسبقًا في قوة قوامها خمسة جنود تقدمت للمكان وأوقعوهم جميعاً بين قتيل وجريح في منطقة القرارة شمال شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد اعترف بارتفاع عدد قتلاه منذ 7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 701 قتيلا.