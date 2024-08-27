قرار (إسرائيلي) رسمي غير مسبوق بتمويل اقتحامات الأقصى

قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن مكتب رئاسة حكومة الاحتلال، بالتعاون مع "وزارة التراث"، قرر البدء بتمويل جولات منظمة لاقتحام المسجد الأقصى، في سابقة من نوعها.

وذكرت القناة، أن القرار ينص على تمويل الاقتحامات بمبلغ مليوني شيقل بشكل مبدئي، من أجل تنظيم الاقتحامات وإرفاقها بمرشدين لـ"يربطوا المسجد الأقصى وباحاته بالتاريخ اليهودي".

فيما قالت "وزارة التراث" بحكومة الاحتلال إن القرار ينظم عمليات الاقتحام "لتكون مع مرشدين يشرحون للمشاركين من يهود وسياح تاريخ المكان وقداسته للشعب اليهودي"، على حد زعمها.

ومن المتوقع البدء بتسيير الاقتحامات بالتمويل الحكومي خلال الأسابيع القادمة، وفق القناة.