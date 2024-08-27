شمال غزة ينتظر لقاحات الأطفال والوضع الأمني التحدي الأبرز

قال الدكتور ماهر شامية الوكيل المساعد لوزارة الصحة أن مدينة غزة و شمال القطاع في انتظار دخول لقاحات شلل الاطفال لشمال قطاع غزة، موضحا أنهم اتموا الاستعدادات لتلقيح الأطفال بمجرد وصولها.

وأشار إلى أن لدى وزارته جهوزية عالية وتملك ثلاجات موصلة بإمداد كهربائي متواصل عبر الطاقة الشمسية لحفظها، لافتا إلى ان الفرق جاهزة وفق المخطط المرسوم مع جنوب القطاع.

وذكر شامية أن تدريب الطواقم بدء منذ عشرة أيام، مبينا أن المعيق الأساسي هو الوضع الأمني وتحرك الطواقم في أوضاع صعبة وخطرة.

وأكد الوكيل المساعد أن حملة التطعيم ستنتهي خلال ثلاثة أيام وستشمل الأطفال حتى سن العاشرة.

وكانت وزارة الصحة قد أكدت وصول مليون و200 ألف جرعة من لقاح شلل الأطفال مساء الأحد، إلى مستودعات اليونيسيف في قطاع غزة، وجرى حفظها ضمن سلسلة التبريد اللازمة.

وذكرت أن حملة التطعيم ستبدأ خلال أيام قليلة ، فيما يتم العمل على توفير 400 ألف جرعة أخرى، لتطعيم أكثر من 95% من الأطفال من عمر يوم وحتى 10 سنوات.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قد قال، إن منع واحتواء انتشار شلل الأطفال في غزة سيتطلب جهودا ضخمة ومنسقة وعاجلة.

وناشد غوتيريس جميع الأطراف لتقديم ضمانات ملموسة على الفور لتنفيذ هدنات إنسانية من أجل إجراء حملات التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة.

وطالبت الأمم المتحدة، بهدنة لسبعة أيام في غزة لتلقيح 640 ألف طفل ضد شلل الأطفال.