شهيد برصاص الاحتلال في بلدة كفرذان غرب جنين

استُشهد مواطن، ظهر اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية كفرذان غرب مدينة جنين.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد الأسير المحرر محمد إبراهيم توفيق عابد، برصاص قوات الاحتلال، التي أطلقت النار عليه بشكل مباشر، وجرى نقله الى مركز الهدف الطبي في بلدة اليامون المجاورة، ومن ثم اعيد الى بلدته ليشع في وقت لاحق الى مثواه الأخير.

و الشهيد عابد أفرج عنه من سجون الاحتلال عام 2022.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت قرية كفرذان، واعتقلت الشابين مصطفى سمير صلاح وأسامة ايمن عابد بعد اقتحام منزليهما في البلدة، فيما أصيب برصاص الاحتلال فتى بالرصاص الحي، وفتاة بالشظايا.

وباستشهاد عابد يرتفع عدد شهداء العملية العسكرية على شمال الضفة الغربية الى عشرة في جنين وطوباس، منذ صباح اليوم، ما يرفع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 661 شهيدا.