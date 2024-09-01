مؤسسات الأسرى: استمرار إعدام الأسرى يأتي ضمن حرب الإبادة الجماعية

قالت مؤسسات الأسرى في قطاع غزة، الأحد، إن استمرار قتل وإعدام الأسرى والأسرى في السجون ومعسكرات الاعتقال والتعذيب الإسرائيلية يأتي في سياق حرب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب المتواصلة.

وحملت المؤسسات في بيان وصل "الرسالة نت"، المجتمع الدولي كامل المسؤولية عن استمرار هذه الجرائم.

ودعت المجتمع الدولي للتوقف عن توفير الغطاء لكيان الاحتلال من خلال الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي والقانوني الذي يشجع الاحتلال على التمادي في ارتكاب هذه الجرائم والفظاعات بحق الأسرى والأسيرات.

وأشارت إلى أن الاحتلال ما زال يرفض الكشف عن مصير ١٥٠٠ مواطن فلسطيني اعتقلهم بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر في مخالفة جسيمة واضحة لكل المواثيق والأعراف الدولية.

وأضافت "واثقون من روح البسالة والصمود التي يتمتع بها أسرانا، رغم الوحشية الفائقة والجرائم المروعة المرتكبة بحقهم من قبل آخر احتلال في العصر الحاضر وعلى موعد قريب مع حريتهم رغم وحشية وجبروت ونازية المحتل".