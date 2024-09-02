الاحتلال يغلق المسجد الإبراهيمي بحجة الأعياد اليهودية

أغلقت قوات الاحتلال، يوم الاثنين، المسجد الإبراهيمي وسط الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بحجة الأعياد اليهودية.

وأفادت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بأن إغلاق المسجد يأتي متجاوزاً التقسيم الزماني والمكاني الظالم من قبل الاحتلال، الذي سرق 36% من أروقته بعد مجزرة المسجد الإبراهيمي.

وأوضحت الأوقاف في بيانها، "أن الاحتلال يغلق المسجد 10 أيام سنوياً، بحجة الأعياد اليهودية، ويمنع المصلين من الوصول إلى المسجد، في انتهاك لحرية العبادة ومشاعر المسلمين على مرآى ومسمع العالم".

وكانت قوات الاحتلال أغلقت المسجد لساعات أمس الاثنين، في أعقاب عملية إطلاق النار قرب حاجز ترقوميا شمال غرب الخليل، وأعدت فتحه وسط إجراءات أمنية مشددة في محيطه.

ووفق مديرية أوقاف الخليل، فإن سلطات الاحتلال منعت رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي 43 وقتاً، ضمن محاولاتها المتكررة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد.