الاحتلال يفرج عن الشيخ عكرمة صبري بعد استدعائه التحقيق

أفرجت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، عن خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، بعد التحقيقق معه لعدة ساعات.

وكانت مخابرات الاحتلال اقتحمت صباح اليوم منزل الشيخ عكرمة صبري في حي الصوانة بالطور بالقدس، وسلمته استدعاء للمثول أمامها للتحقيق في غرف "4" بمركز المسكوبية غربي القدس المحتلة.

وقال المحامي خالد زبارقة لوكالة "صفا"، إن المخابرات الإسرائيلية استدعت الشيخ عكرمة صبري لاستكمال التحقيق الذي جرى معاه في الثاني من شهر آب الماضي.

وأشار إلى أن التحقيق مع الشيخ عكرمة صبري استمر لمدة 3 ساعات، بتهمة التحريض.

واعتُقل الشيخ صبري في مستهل شهر آب الماضي، بعد نعيه الشهيد القائد إسماعيل هنية خلال خطبة الجمعة، واعتقلته قوات الاحتلال من منزله، وأخلت سبيله بعد إبعاده لمدة أسبوع عن المسجد الأقصى، قبل تجديد الإبعاد لمدة 6 أشهر.