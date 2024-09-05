عشائر الأردن: الأردن تحت تهديد الأطماع (الإسرائيلية)

أكدّ الشيخ طراد الفايز كبير عشائر الأردن، بأن المملكة لم تكن يوما خارج الأطماع الإسرائيلية.

وقال الفايز لـ"الرسالة نت"، إنّ إسرائيل واضحة في أهدافها منذ نشأتها، وهي وضعته في علمتها، عندما وضعت شعار الوطن العربي على هذه العملة، كما أنّ شعار عملها يتحدث بوضوح عن دولة تقيمها بين البحرين، وهذا مطمع ومكمن الاطماع فيها.

وأوضح أن الأردن يتعرض لاستهداف حقيقي، يتمثل في محاولة انتزاع الوصاية الهاشمية وتجريد الأردن منها، وتفريغها من مضمونها.

وذكر أن الاحتلال لا يحترم اتفاقات، ويرى فيها محاولة لتسويق ما يحقق أهدافه؛ "لكننا ندرك في الختام عندما تسنح له الفرصة القيام بعدوان والتهام الأرض فلن يتردد".

وأكدّ الفايز أن المقاومة الفلسطينية واشتدادها هي التي أوقفت الاحتلال عن عملية التمدد في الوطن العربي، ودفعته للانكفاء خلف جدر وكانتونات، وأن معركة طوفان الأقصى أفشلت مطامع الاحتلال في الأرض الفلسطينية، وأثبتت انه غير قادر على تحقيق هدف الاحتلال في موقع بحجم حاجز نتساريم.

وذكر أن التاريخ لا يعود للوراء، "وعلى الشعب الأردني أن يدرك بأن المعركة التي تدور هي معركته، وأن طوفان الأقصى هي دفاعا عن الأمة جميعا".