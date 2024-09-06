محافظ نابلس: المتضامنة الأمريكية قُتلت برصاص أمريكي

أكد محافظ نابلس، غسان دغلس، إن الناشطة الأمريكية التي استشهدت اليوم الجمعة في مدينة نابلس في أثناء مشاركتها في فعالية مناهضة للاستيطان "قتلت برصاص أمريكي".

وخاطب دغلس الرئيس الأمريكي جو بايدن بقوله "السلاح الذي أرسلته لإسرائيل قتل شعبك، كما يقتل منذ 11 شهرا أطفال ونساء وشيوخ غزة، وقتل المدنيين الأبرياء في جنين وطولكرم وكل فلسطين".

وشدد دغلس في تصريحات صحفية على ضرورة "فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين"، مؤكدا أن "جنود الاحتلال الإسرائيلي تعمدوا استهداف المتضامنين الأجانب في محاولة لردعهم عن الوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني".

مشيرا إلى أن الاحتلال "قتل المتضامنة إلى جاءت لتشارك المزارعين والبسطاء مسيرة سلمية ضد سرقة الاحتلال لأراضيهم وضد إقامة بؤرة استيطانية فوق جبل صبيح".

وتابع "أقول للعالم أجمع أوقفوا هذه الحرب المجنونة على الشعب الفلسطيني... أوقفوا الإبادة الجماعية، مواقفكم المتخاذلة هي التي تشجع الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة جرائمه العنصرية".

وأعلنت مصادر طبية في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة، عن مقتل متضامنة أمريكية من أصل تركي، كانت تشارك في فعالية شعبية ضد الاستيطان في منطقة "جبل صبيح" في بلدة "بيتا" جنوبي نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.