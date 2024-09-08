مسيرة في العاصمة الأرجنتينية تنديدًا بحرب الإبادة على غزة

شهدت العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس، مسيرة حاشدة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، ومنددة بالعدوان الغاشم والإبادة الجماعية في فلسطين منذ 11 شهرًا.

وشارك في المسيرة المئات من المتضامنين الأرجنتينين، وأبناء الجاليتين العربية والفلسطينية، وشخصيات سياسية وحزبية واجتماعية.

وطالب المشاركون بوقف الابادة الجماعية في قطاع غزة والاقتحامات والتدمير والاغتيالات في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وانطلقت المسيرة من أمام ساحة البرلمان الارجنتيني، وصولًا إلى شارع نويبي دي خوليو.

وحمل المحتجون في المسيرة الأعلام الفلسطينية والأرجنتينية، ولافتات مؤيدة لحقوق الشعب الفلسطينية وحريته واستقلاله، وأخرى منددة ومناهضة للكيان الإسرائيلي وعدوانه المتكرر على شعبنا الفلسطيني.

وأكدت شخصيات حقوقية وسياسية، التضامن مع الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره، مطالبة بالوقف الفوري للإبادة الجماعية وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

ونددت بنظام الفصل العنصري الذي تتبعه حكومة الاحتلال ضد الفلسطينيين، مطالبة بحماية دولية لهم ومعاقبة "إسرائيل" على جرائمها.