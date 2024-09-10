الدولار يصعد أمام الشيكل وترقب لقرار الفائدة الأمريكية

صعد الدولار الأمريكي أمام الشيكل الإسرائيلي بسبة 0.5% في تعاملات اليوم الثلاثاء، ليصل إلى مستوى 3.77.

ويأتي ارتفاع الدولار أمام الشيكل في انتظار صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية الأربعاء، والتي ستحدد قرار سعر الفائدة الأسبوع المقبل.

ويواصل الدولار ارتفاعه مقابل الشيكل، في وقت ينخفض أمام العملات الأخرى، في دليل على تأثير الحرب على غزة على العملة الإسرائيلية.

وتشير التوقعات إلى أن استمرار الحرب الحالية واتساع رقعتها وخصوصا في حال جرى الرد الإيراني، فإن الفرصة مهيأة للوصول لمستويات فوق 3.9 للشيكل أمام الدولار.

ويتحرك متداولو العملات الأجنبية في الأسواق العالمية بحذر، استعدادًا لنشر بيانات التضخم في الولايات المتحدة، والتي من المحتمل أن تكون بمثابة ختم لقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة في 18 سبتمبر الجاري.

في ضوء الافتراض السائد بأن الاقتصاد الأمريكي من المتوقع أن يشهد هبوطًا سلسًا نسبيًا - ولن ينجر إلى الركود، فإن المستثمرين يمنحون الآن فرصة عالية بنسبة 70% لخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، وفرصة 30% لخفض بمقدار 50 نقطة أساس.