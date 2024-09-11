السنوار يهنئ الرئيس تبون بانتخابه رئيساً للجزائر

‏قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء الثلاثاء، إن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار بعث رسالة تهنئة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمناسبة نجاح الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، مباركاً تجديد ثقة الشعب الجزائري له لقيادة البلاد.

وبينت الحركة في بيانها، أن "السنوار بعث رسالته في ظل الملحمة البطولية التي يسجلها شعبنا الفلسطيني ومقاومته بكل بسالة وصمود في معركة طوفان الأقصى، بالرغم مما يتعرض له من حرب الإبادة الجماعية، وهمجية الاحتلال الصهيوني النازي، الذي يعادي كل مظاهر الحياة، ويقتل الإنسانية في قطاع غزة، ويعتدي على أبناء شعبنا في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل، في تجاوز وتحدٍ سافر لكل القوانين والمواثيق الدولية".

وجدد رئيس الحركة تثمينه للدور الجزائري في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه في المحافل الدولية، كما تطلع إلى استمرار وتطوير هذا الدور وصولاً لوقف.