عضو كنيست يقتحم غرفة منفذ عملية رام الله ويهدده بالقتل

اقتحم عضو الكنيست المتطرف، تسفي سوكوت، غرفة في مستشفى (شعاري تسيديك) في القدس، التي يحتجز فيها منفذ عملية الدهس التي وقعت يوم أمس الأربعاء عند مفترق (غفعات أساف) قرب رام الله، ويوجه له تهديدا بالقتل.

وقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بالأمس عن مقتل جندي في عملية الدهس التي نفذت قرب رام الله من قبل سائق سيارة غاز بالقرب من مستوطنة (غعفات آساف) والتي نفذها هايل عيسى عبد الجابر ضيف الله (58 عامًا) من بلدة رافات قرب رام الله، ثم أصيب المنفذ بجراح خطيرة بعد اطلاق النار عليه من قبل الجنود المترمركزين على الحاجز.

وتتسفي سوكوت، وهو نائب في حزب (عوتسما يهوديت) الذي يرأسه المتطرف إيتمار بن غفير، وقد هدد المصاب بعد اقتحام غرفته التي يرقد قائلاً: "سوف نحرص على أن تقتلك دولة إسرائيل، وسنمرر قانونًا لتحقيق ذلك".