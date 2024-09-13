نفوق عدد من الأغنام بسموم وضعها مستوطنون في (عرب المليحات) بأريحا

تسبب مستوطنون، فجر اليوم الجمعة، بنفوق عدد من رؤوس الأغنام، بعد أن قاموا بتسميمها، في تجمع "عرب المليحات"، شمال غرب مدينة أريحا.

وأوضح المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، في تصريحات إعلامية، أن الدلائل تشير إلى أن السم وضع في المياه التي كانت تشرب منها الأغنام، ما تسبب في نفوق 50 رأسا منها، تعود للشقيقين سليمان ومحمد علي مليحات.

وأضاف مليحات أن هذا الاعتداء يأتي ضمن سلسلة من اعتداءات المستوطنين المستمرة التي تستهدف المزارعين الفلسطينيين وممتلكاتهم، بهدف الضغط عليهم وتهجيرهم من أراضيهم.

وتصعد قوات الاحتلال من اعتداءاتها على الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية، منذ انطلاق معركة "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الماضي، بالتزامن مع عدوان واسع ومدمر على قطاع غزة للشهر الحادي عشر على التوالي، والذي أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات آلاف الفلسطينيين معظمهم من النساء والأطفال.