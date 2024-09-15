حماس تطالب المجتمع الدولي بإدانة تجنيد (إسرائيل) طالبي لجوء أفارقة

قالت حركة "حماس" إن ما كشف عنه الإعلام العبري من تجنيد جيش الاحتلال الإسرائيلي لطالبي اللجوء الأفارقة، للقتال في قطاع غزة ضمن صفوفه، مقابل تسهيل حصولهم على حق الإقامة؛ هو "تأكيدٌ على عمق الأزمة الأخلاقية التي يعيشها هذا الكيان المارق".

وأضافت "حماس" في تصريح تلقته "الرسالة نت" اليوم الأحد، إن هذا التجنيد يؤكد انتهاك الاحتلال الإسرائيلي لأبسط قواعد حقوق الإنسان، باستغلال حاجة المهاجرين وطالبي اللجوء، "للزج بهم في المعارك، ومحاولة تعويض النزف الكبير في عديد جيشه بفعل تصدّي مقاومي شعبنا البواسل في قطاع غزة".

وطالبت "حماس" المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية، بإدانة هذه الجريمة التي تعبّر عن "سلوك عصابات عنصرية"، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمحاسبة قادة الاحتلال على انتهاكاتهم الجسيمة لقوانين الحروب وللقانون الدولي والإنساني.

وكانت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية كشفت اليوم، أن جيش الاحتلال جنّد طالبي لجوء من إفريقيا ضمن قواته في غزة، مقابل منحهم حق الإقامة.

وأشارت الصحيفة إلى أن طالبي اللجوء من أفريقيا شاركوا في عمليات عسكرية بغزة تهدد حياتهم، وحتى الآن لم يحصل أي منهم على إقامة وحق اللجوء، ولم يتم مناقشة الجانب الأخلاقي لتجنيدهم وتم إسكات الانتقادات.