ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 173 منذ بدء العدوان على غزة

كشف المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، يوم الأحد، عن ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 173 صحفيًا وصحفية، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

وقال الإعلام الحكومي في تصريح صحفي وصل "الرسالة نت"، إن عدد الشهداء الصحفيين ارتفع بعد ارتقاء الزميل الصحفي عبد الله شكشك الذي يعمل مع عدة وسائل إعلام عربية.

وأدان الإعلام الحكومي استهداف وقتل الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين، محمّله كامل المسؤولة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم، بردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 41206 مواطنا، وإصابة 95337 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.