تطورات اليوم الـ346 من (طوفان الأقصى)

دخلت عملية "طوفان الأقصى" التي أعلن القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف انطلاقها، يومها الـ346، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية "سيوف حديدية" ضد قطاع غزة.

واستأنف جيش الاحتلال يوم الجمعة الأول من ديسمبر/ كانون الأول عدوانه على القطاع بعد هدنة إنسانية استمرت سبعة أيام.

واستشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 41206 مواطنًا، فيما وصل عدد المصابين إلى 95337، كما أن 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة.

ومع استمرار العدوان الهمجي، توقفت معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

في المقابل، أشارت التقديرات العسكرية الإسرائيلية إلى أنّ أكثر من 1500 إسرائيلي قتلوا منذ بدء المعارك، بينهم أكثر من 700 ضابط وجندي، بالإضافة إلى نحو 10 آلاف جريح.

وفيما يلي آخر تطورات الأحداث:

07:54 ارتفاع عدد شهداء قصف الاحتلال منزل عائلة القصاص في محيط مقبرة القسام بمخيم النصيرات إلى 9 غالبيتهم نساء وأطفال

07:41 8 شهداء على الأقل جراء قصف إسرائيلي على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

06:50 شهيدان و7 جرحى في قصف إسرائيلي على منزل قرب مقبرة النصيرات وسط قطاع غزة

06:36 مدفعية الاحتلال تستهدف المناطق الشمالية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة

02:22 صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى

01:48 غارة إسرائيلية تستهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة

01:44 غارة جوية إسرائيلية وسط قطاع غزة

01:32 آليات الاحتلال تطلق النار بشكل مكثف جنوب غربي مدينة غزة

00:18 الدفاع المدني: 6 شهداء بينهم طفلان وسيدة وعدد من الإصابات جرّاء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "بصل" جنوب مسجد الشمعة بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة

00:11 5 شهداء وإصابات جرّاء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة بصل جنوب مسجد الشمعة بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة

00:08 قصف مدفعي إسرائيلي في محيط منطقة المصلبة بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة

00:04 قصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق قنابل إنارة غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة