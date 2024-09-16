منفذ عملية الطعن في القدس هو الشهيد زايد أبو صبيح من النقب المحتل

كشفت مصادر عبرية، عن أن منفذ عملية الطعن في باب "العامود" في القدس المحتلة، مساء أمس، هو الشهيد زايد أبو صبيح (33 عاما) من سكان بلدة "عرعرة" النقب القريبة من مدينة بئر السبع جنوب فلسطين المحتلة عام 48.

واستشهد أبو صببح بنيران قوات الاحتلال، بعد أن طعن أحد افراد حرس الحدود الإسرائيلي بسكين مما أدى إلى إصابته بجروح.

وتأتي عملية الطعن بعد أيام من مقتل جندي إسرائيلي "دهسا" في محطة حافلات للمستوطنين بالضفة الغربية، وبعد أسبوع من قيام سائق شاحنة أردني، بإطلاق النار على ثلاثة رجال أمن إسرائيليين وقتلهم، عند معبر الكرامة الـحدودي الذي يربط بين الضفة الغربية والأردن.

وبموازاة عدوانه على غزة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تشهد الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تصعيدا في عمليات المقاومة المختلفة من طعن ودهس وإطلاق نار، ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، وتصاعد الاستيطان واعتداءات المستوطنين، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 703 فلسطينيا، بينهم أكثر من 150 طفلا، وإصابة 5 آلاف و 700 آخرين، واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و400 فلسطيني، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.