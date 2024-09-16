10 شهداء في غارة (إسرائيلية) على منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة

استشهد عشرة فلسطينيين على الأقل في غارة جوية إسرائيلية استهدفت فجر اليوم الاثنين، منزلا في مخيم "النصيرات" وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بمستشفى "العودة" بمخيم "النصيرات"، باستشهاد عشرة فلسطينيين وإصابة آخرين، بينهم أطفال ونساء، بسبب الغارة.

وقد انتشلت فرق الدفاع المدني أكثر من 15 مصابا جراح بعضهم خطرة، ونقلوا إلى مستشفى "العودة" بالمخيم، وإلى مستشفى "شهداء الأقصى" بـ"دير البلح".

وقال الدفاع المدني بغزة، إنه يبحث عن مفقودين تحت أنقاض المنزل المدمر، الذي استهدافه الاحتلال وانهار فوق رؤوس ساكنيه من النساء والأطفال.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 346 يوما، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد أكثر من 41 ألفا و 206 شهيدا، وإصابة 95 ألفا و337 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.