ساندرز يدعو إلى وقف التواطؤ الأمريكي بالمذبحة في غزة

قال السيناتور الأميركي المستقل بيرني ساندرز، إنه سيقدم الأسبوع المقبل مشروع قرار إلى الكونغرس للتصويت عليه من أجل وقف صفقة أسلحة أميركية لإسرائيل قيمتها 20 مليار دولار.

وطالب ساندرز في كلمة إلى أعضاء مجلس الشيوخ أمس الأربعاء، إلى وقف التواطؤ بين الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية في الحرب على الشعب الفلسطيني.

وأكد أن المذبحة والكارثة الإنسانية في غزة تُنفذ بمعدات عسكرية أميركية، موضحاً أن 60% من ضحايا الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ نحو عام من النساء والأطفال، وأن 90% من السكان تعرضوا للتهجير بسبب الحرب.