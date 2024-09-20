اعتقالات باقتحامات متفرقة بالضفة

اعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين فجر الجمعة، خلال اقتحامها مناطق متفرقة من محافظات الضفة الغربية المحتلة

وداهمت قوات الاحتلال بلدة بير زيت شمال رام الله واعتقلت الطالب الجامعي أيهم شلعوط وصادرة مركبته، وأفرجت عنه بعد التحقيق معه.

كما داهم الاحتلال قرية دير أبو مشعل غرب رام الله لاعتقال المحرر جميل عنكوش، والذي يطارده الاحتلال منذ أسابيع علما انه أمضى في سجون الاحتلال أكثر من عشرين عاما.

وشهدت بلدة سلواد شرق رام الله اقتحاما لقوات الاحتلال وألقت منشورات تهدد المواطنين.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة يطا جنوب الخليل واعتقلت الشابين سعيد ومحمود رشيد خلال حملة مداهمات للمنازل.

وفي بلدة أذنا غرب الخليل اعتقل الاحتلال محمد عدنان الجاعوني.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية بدرس غرب رام الله خلال ساعات الصباح وألقت القنابل الصوتية بين منازل المواطنين.