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مواجهات في بيتا إثر قمع الاحتلال للمصلين قرب (أفيتار)

الرسالة نت -الضفة المحتلة

شهدت بلدة بيتا جنوبي نابلس شمال الضفة الغربية، ظهر اليوم الجمعة، مواجهات عنيفة أمام جبل صبيح، وذلك إثر قمع جنود الاحتلال للمصلين والمعتصمين بالقرب من البؤرة الاستيطانية المسماة "أفيتار".

وقالت مصادر محلية، إن جنود الاحتلال أعدوا حواجز على الطرق المؤدية إلى جبل صبيح ومنطقة كرم نمر، قبل أن يطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع، مما أسفر عن حالات اختناق بين المشاركين.

ولفتت المصادر إلى مشاركة نشطاء أجانب في الاعتصام، حيث أُطلقت هتافات تندد بالاستيطان والمستوطنين.

وتشهد بلدة بيتا مواجهات مع قوّات الاحتلال؛ رفضًا لسياساته الاستيطانية في البلدة، وتبلغ المواجهات ذروتها على جبل صبيح ظهر الجمعة من كلّ أسبوع.

 

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