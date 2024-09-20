40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات وتضييقات الاحتلال الإسرائيلي وحصار البلدة القديمة والمسجد.

وذكرت دائرة الأوقاف الاسلامية بالقدس، أن "40 ألف مصلّ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، وصلاة الغائب على أرواح شهداء قطاع غزة والضفة الغربية".

واعتقلت شرطة الاحتلال قبيل صلاة الجمعة شابين عند باب السلسلة -أحد أبواب المسجد الأقصى- بعد الاعتداء عليهما بالضرب، كما اعتدت على الشبان وقامت بدفعهم واحتجزت آخرين عند باب الأسباط.

ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي العشرات من الشبان من الوصول للمسجد الأقصى في باب الأسباط، فأدوا صلاة الجمعة بالقرب من مقبرة اليوسفية.

وأشاد خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد سليم، بصمود وثبات أهالي غزة رغم مرور نحو عام على العدوان الإسرائيلي.

وقال سليم: "أحسنوا بحبكم للمسجد الأقصى المبارك، فحبكم لدينكم والمسجد الأقصى هو رأس مالكم، الذي تتاجرون فيه مع الله تجارة لن تبور".