طائرات الاحتلال تشن غارة جديدة على ضاحية بيروت الجنوبية

اعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء ثلاثة شهداء بالإضافة إلى سبعة عشر جريحا نتيجة انهيار بنايتين في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية مساء اليوم.

وقد سُمِعت دوي انفجارات جراء صواريخ أطلقها سلاح الجو الإسرائيلي على الضاحية، كما ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن جيش الاحتلال، تصريح بتنفيذه غارة في منطقة بيروت ستُنشر تفاصيلها لاحقاً على حد قوله. كما ادعت مصادر أمنيّة إسرائيلية في تصريحات لها لوكالة "رويترز" بأن "الغارة الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية استهدفت مسؤولاً كبيراً في حزب الله".

واعتداء اليوم يأتي بعد المجزرة التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي الكترونيا يومي الثلاثاء والأربعاء، والتي كانت حصيلتها 37 شهيداً و2931 مصاباً.