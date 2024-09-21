حماس تنعى القائد في حزب الله إبراهيم عقيل

نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، فجر السبت، القائد العسكري ورئيس منظومة العمليات في حزب الله إبراهيم عقيل، الذي اغتاله الاحتلال في غارة جوية على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وقالت الحركة، في بيان، إن "استشهاد القائد الكبير الحاج إبراهيم عقيل، على طريق القدس، وفي معركة الإسناد البطولية التي تخوضها المقاومة الإسلامية في لبنان، دعما لشعبنا الفلسطيني بقطاع غزة، إلى جانب الأشقاء في محور المقاومة، يؤكد مجددا وحدة المصير والمسار".

وأضافت أنها تقدم "خالص العزاء وجميل المواساة إلى عائلة الشهيد، والإخوة في قيادة حزب الله، والشعب اللبناني الشقيق"، مثمنة بـ"التضحيات العظيمة التي يقدّمها مجاهدو المقاومة الإسلامية في لبنان، وإصرارهم على مواصلة دعمهم وإسنادهم لشعبنا الذي يتعرض لإبادة وحشية على أيدي النازيين الجدد من الصهاينة المجرمين".

وأكدت الحركة أن "هذه الجريمة التي أقدم عليها الاحتلال، هي حماقة سيدفع ثمنها، وأن دماء الشهيد القائد إبراهيم عقيل، وشهداء شعبنا وأمتنا التي أُهْريقَت على درب القدس، ستكون لهيبا يلفح هذا الكيان المصطنع" وفق ما ورد في البيان.

ومساء الجمعة، أعلن حزب الله اللبناني، استشهاد القائد العسكري الكبير إبراهيم عقيل، في القصف الذي شنته طائرات الاحتلال على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.