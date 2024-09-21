قوات الاحتلال تقتحم عدّة مناطق بالضفة الغربية

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي واقتحمت، الليلة الماضية وفجر يوم السبت، مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة.

وأطلقت قوات الاحتلال القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع خلال اقتحامها بلدة سبسطية شمال غربي نابلس، شمالي الضفة.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي حجة وباقة الحطب شرقي المدينة.

وفي الخليل جنوبا، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة يطا جنوبي المدينة وبلدة سعير شمالها.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها، حيث دوّت صفارات الإنذار عقب الاقتحام، وخاض المقامون معها اشتباكاتٍ ضارية.

وانسحبت القوات صباح السبت من مدينة جنين بعد اقتحامها مناطق عدة واندلاع اشتباكات مع مقاومين.

وذكر شهود عيان أن جنديا إسرائيليا أصيب برصاص مقاومين خلال الاشتباكات في حي البيادر بمدينة جنين.