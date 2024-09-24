قيادي بحزب الله للرسالة: جبهة الإسناد لغزة لن تتوقف إلا بإنهاء العدوان

شدد عضو المجلس المركزي بحزب الله الشيخ علي الجابر، على أن جبهة الإسناد لقطاع غزة لن تتوقف عن المعركة، إلّا بإنهاء هذا العدوان (الإسرائيلي) ووقف حرب الإبادة بحق شعبنا الفلسطيني.

وقال الجابر لـ"الرسالة نت" إن عملية السابع من أكتوبر، مثّلت صفعة عظيمة وتاريخية لم يتوقعها العدو على الإطلاق، ومثلت زلزالا وكابوسا لن يصحوا منه أبدًا. وأوضح الجابر أنّ معركة الطوفان عبرّت عن نهوض المارد الفلسطيني مجددا، بعدما راهن بأنه أطبق على القضية الفلسطينية من كل حدب وصوب، معتمدا على أنظمة التطبيع في المنطقة.

وأكدّ الجابر أنّ القضية تستحق الثمن الكبير، خاصة وأنه أعادها قضية لكل العالم، وأفشل كل المحاولات الدؤوبة لطمس القضية. وأشار إلى أن المعركة أعادت للقضية الفلسطينية مكانتها في المنطقة العربية على وجه الخصوص، وكشف الموقف بشكل جلي، ووحدت البوصلة تجاه القضية المركزية، وواجهت مخططات تقسيم الأمة التي حاول الاحتلال زراعتها في المنطقة طيلة السنوات الماضية.