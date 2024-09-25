(إسرائيل) ترتكب 4 مجازر جديدة في قطاع غزة

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، أربع مجازر جديدة ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، أسفرت عن 113 شهيدًا ومصابًا بجروح متفاوتة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في التقرير اليومي الإحصائي والذي تلقته "الرسالة نت" اليوم الأربعاء، إن مشافي غزة تعاملت مع 28 شهيدًا و85 إصابة، بسبب ارتكاب الاحتلال 4 مجازر ضد العائلات في القطاع.

ونوهت وزارة الصحة إلى أنه "لازال عدد من الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي العسكري المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 355 تواليًا، إلى 41 ألفًا و495 شهيدًا، بالإضافة لـ 96 ألفًا و6 إصابات بجراح متفاوتة بينها خطيرة وخطيرة جدًا وجلهم من الأطفال والنساء.

وتُواصل قوات الاحتلال، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي، حربها العدوانية والتدميرية وجريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة المنكوب، تزامنًا مع قصف جوي ومدفعي مُكثف للمنازل المأهولة.