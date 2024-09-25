مستوطنون يقتحمون منطقة أثرية جنوب الخليل

اقتحمت مجموعة من المستوطنين المسلحين، اليوم الأربعاء، موقعا أثرياً في منطقة أبو العرقان ورابود جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية أن مجموعات كبيرة من المستوطنين المسلحين، اقتحمت بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي قريتي رابود وأبو العرقان، وأوقفت المواطنين، ودققت في هوياتهم.

ومنعت قوات الاحتلال المرافقة المواطنين من التنقل؛ لتأمين وصول المستوطنين إلى منطقة "رابود القديمة" الأثرية، وإقامة صلوات تلمودية فيها.

وفي يوليو/ تموز الماضي، طالبت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية المنظمات الدولية المهتمة بالتراث، بالتصدي لقرار الاحتلال ضم مواقع أثرية فلسطينية في الضفة الغربية.

وكانت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، أقرت مشروع قانون يقضي بسريان صلاحيات سلطة الآثار الإسرائيلية" على الآثار في جميع مناطق الضفة الغربية المحتلة.

واعتبرت وزارة السياحة والآثار إقرار هذا القانون يمثل شرعنة للاستيطان ويشكّل ضماً فعلياً للأراضي الفلسطينية، ويخالف القانون والاتفاقيات الدولية.