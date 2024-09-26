الأورومتوسطي يستنكر استهداف عمال الإغاثة في لبنان

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن ستهداف "إسرائيل" المتكرر لعمال الإغاثة والعاملين الأمميين في لبنان استمرار لجريمة الإبادة الجماعية التي بدأها في قطاع غزة.

وقال بيان للمرصد: وثقنا استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للقطاع الإغاثي في لبنان بشكل متصاعد خلال الأسبوعين الأخيرين، بمن في ذلك المسعفون وعمّال الإغاثة والعاملون الأمميون والبنى التحتية الإغاثيّة.

وأضاف: صد فريقنا في لبنان انتهاكات متكررة لجيش الاحتلال واستهدافات للقطاع الإغاثي، إذ قصف في 11 يناير/ كانون الثاني الماضي مركز إسعاف في بلدة "حانين" جنوبي لبنان، ممّا أسفر عن استشهاد مسعفين اثنين.

كما تسبب قصف إسرائيلي في بلدة "بليدا" بتاريخ 22 فبراير/ شباط الماضي باستشهاد مسعفين آخرين.

وقال البيان: في 4 مارس/ آذار، استشهد ثلاثة مسعفين بقصف على بلدة "العديسة" جنوبي لبنان، وفي 27 من الشهر نفسه قتل جيش الاحتلال سبعة مسعفين في بلدة الهبارية من جمعية الإسعاف اللبنانية.

وبعد تصاعد الهجوم العسكري في الأسبوعين الأخيرين، استهدف جيش الاحتلال مبنى سكنيًا في بلدة "النبي ايلا" في البقاع يوم الثلاثاء 24 سبتمبر/ أيلول، ممّا أدّى إلى مقتل موظفة في مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة مع أحد أطفالها، وإصابة زوجها وطفلها الآخر إصابات بليغة.

كما استهدف جيش الاحتلال أيضًا فرقة إغاثة مكونة من 25 عنصرًا أثناء رفع الأنقاض بعد قصف سابق في برج الشمالي بمدينة صور جنوبي لبنان ما أدّى إلى إصابة 12 عنصرًا بالإضافة إلى رئيس البلدية الذي كان برفقتهم.

بحسب وزارة الصحة اللبنانية، استشهد خلال أول يومين من الهجوم العسكري الموسع أربعة مسعفين، واستُهدفت 14 مركبة إسعاف وإطفاء.

وختم الأورومتوسطي بيانه بالقول إن الجرائم الإسرائيلية المتكرّرة بحق المسعفين وعمّال الإغاثة والموظفين الأممين والاستهداف المباشر للبنى التحتية الإغاثية وسيارات ومركبات الإسعاف تشكّل انتهاكًا صارخاً للقانون الدّولي الإنساني والقانون الدّولي الإنساني العرفي، وجريمة حرب بحسب القانون الجنائي الدّولي.

ولفت إلى أن استهداف جيش الاحتلال المدنيين وتعطيل وصول المساعدات والإغاثات لهم يشير إلى نيّته القتل العمد للمدنيين والأشخاص غير المعنيين بالقتال والأعمال العسكرية، دون إيلاء اعتبار لقواعد القانون الدولي.