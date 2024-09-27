أهم ردود الفعل على تفجير بيروت اليوم

نددت الخارجية الإيرانية بالعدوان الإسرائيلي الذي استهدف عدد من المباني وسط الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم، والتي كان يسعى من خلالها لاغتيال أمين عام حزب الله الشيخ حسن نصر الله حسب ما قالته وسائل إعلامية عبرية .



وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن هجوم الضاحية نفذ بقنابل أمريكية وهذا يعد انتهاكا للقوانين لافتا إلى أن استمرار جرائم الكيان الصهيوني يوضح أن دعوة وقف إطلاق النار الأمريكية هي لكسب الوقت لا أكثر.

وفي تعليق له على الحدث قال مستشار المرشد الإيراني: إسرائيل تتجاوز خطوط إيران الحمراء والوضع بات خطيرا.

وتعليقا للفصائل الفلسطينية على جريمة الاحتلال قالت حركة حماس في بيان لها:" ندين العدوان الصهيوني الإرهابي على الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم" بينما وصفته حركة الجهاد الإسلامي بالعمل الإجرامي الهمجي والنازي.

ووصف المكتب السياسي لأنصار الله المشهد بالتطور الخطير في العدوان على لبنان وبأنه يفتح الباب على حرب مفتوحة وشاملة والتي لن تكون نتيجتها إلا وبالا على الكيان المؤقت ومجرمي الحرب حسب تعبيره

لافتا إلى أنه ما كان العدو الإسرائيلي ليتمادى لولا الدعم الغربي والأمريكي غير المحدود.

وقالت الولايات المتحدة بأنها لم تكن على علم بالهجوم الذي نفذته طائرات الاحتلال اليوم وذلك تناقضا مع تصريحات الاحتلال التي قالت العكس.

وفي حصيلة أولية لوزارة الصحة اللبنانية فقد أدت الغارات الإسرائيلية إلى ارتقاء شهيدين و إصابة 76 شخصا بجروح، من بين الإصابات 61 إصابة طفيفة .