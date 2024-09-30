منتدى الإعلاميين يندد باغتيال الصحفية وفاء العديني

ندد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، اليوم الاثنين، باغتيال الصحفية الفلسطينية والناشطة بالإعلام الأجنبي وفاء العديني بقصف إسرائيلي استهدف منزلها في دير البلح وسط القطاع، ما أسفر عن استشهادها رفقة زوجها وطفليها.

وقال منتدى الإعلاميين في بيان تلقته "الرسالة نت" إن جرائم الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي تتواصل بحق المدنيين ومن ضمنهم الصحفيين، مشيرًا إلى أن "العديني" كانت ناشطة بارزة في مجال نقل الرواية الفلسطينية للإعلام الأجنبي.

وأضاف البيان: "ننعى بفخر واعتزاز الصحفية وفاء العديني التي سخرت حياتها وكرست جهدها لنقل معاناة شعبها المظلوم عبر الإعلام الدولي من خلال سلسلة مقالات باللغة الإنجليزية وحوارات مع النشطاء الأجانب ومؤتمرات إلكترونية ومعارض صور ومسابقات للأفلام القصيرة باللغة الإنجليزية".

وأشار المنتدى إلى أنه باستشهاد الإعلامية البارزة وفاء العديني فقد الإعلام الوطني الفلسطيني صوتا حرا نابضا بالحب لفلسطين وشعبها المناضل من أجل الحرية وتقرير المصير، وفق بيانه.

وجدد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين دعوته لحماية الصحفيين وتمكينهم من أداء واجبهم المهني وفقا للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية، ودعا لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه المتواصلة بحق الصحفيين الفلسطينيين.

وأكّد المنتدى على استمرار الصحفيين الفلسطينيين بالتغطية الإعلامية مهما بلغت التضحيات وعظمت التحديات، مشددًا على أن الاستهداف الإسرائيلي لهم "لن يوهن عزيمتهم ولن يفت في عضدهم أو يحرف بوصلتهم عن فلسطين".

ولاقى استشهاد "العديني" استنكارًا وتنديدًا في أوساط الصحفيين والناشطين الفلسطينيين.

بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي تعقيبًا على استشهاد العديني، إن الاحتلال الإسرائيلي يُعْدِمُ كُلَّ صوتٍ يخرج من غزة، ويدافع عن الرواية الفلسطينية.

وأضاف القرا في منشور على صفحته على فيسبوك: "أمس، أرسلت لي عن قصف مراكز الإيواء والمدارس في شمال قطاع غزة، وخُطَطِ الجنرالات، وأجبتُ عن أسئلتها لمقالٍ تنشره في الإعلام الدولي، الذي عملت فيه لسنوات، وأصبحت عنوانًا، إلى جانب الدكتور رفعت العرعير الذي ارتقى قبل أشهر باغتيالٍ مشابه".

وأكمل: "الاحتلال يُلاحِق الصحفيينَ والزملاءَ الكُتّاب والمحللين، وقتل غالبيتهم، خاصةً من يدافع عن غزة وشعبها، ويحمل الرواية الفلسطينية.. رحمَ اللهُ الزميلةَ وفاء التي قاتلت حتى اللحظة الأخيرة".

واستشهدت الصحفية وفاء العديني، وزوجها وطفليها، فجر اليوم الإثنين، بقصف إسرائيلي استهدف منزلهم في دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن قصفًا إسرائيليًا استهدف منزلاً لعائلة العديني بمنطقة البركة في دير البلح، ما أسفر عن استشهاد مواطن وزوجته وأطفاله، وهم: منير العديني، والصحفية وفاء العديني، والطفل تميم منير العديني، والطفلة بلسم منير العديني.

وعملت الصحفية "العديني" مديرة لوحدة الإعلام الخارجي في مؤسسة الثريا للإعلام، ونشطة في المجال الصحفي الأجنبي، ومؤسسة فريق "16 أكتوبر" الإعلامي الذي يكشف زيف رواية الاحتلال باللغة الإنجليزية.

وباستشهاد الزميلة "العديني"، يرتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 175 صحفياً وصحفيةً، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وفقًا لمعطيات المكتب الحكومي الإعلامي.