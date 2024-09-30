القسام تكشف تفاصيل كمين مركّب شرق خان يونس

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تنفيذ عملية جديدة ضد قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة.

وقالت الكتائب، في بيان لها اليوم، إنها دمّرت عددًا من الآليات العسكرية الإسرائيلية في كمين مركب بالعبوات وقذائف الياسين في منطقة الفخاري شرق مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة.

وأوضح البيان أن مقاتلي القسام تمكنوا من تدمير ناقلتي جند صهيونيتين واستهداف دبابة ميركافا وجرافتين عسكريتين من نوع D9 بالعبوات وقذائف الياسين 105 وأوقعوا طواقم الآليات الصهيونية بين قتيل وجريح.

من جانبها أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي اليوم الاثنين، أنها قصفت تموضعات للاحتلال الإسرائيلي في محور نتساريم بقذائف الهاون.

وقالت في بيان عبر قناتها على تليغرام : قصفنا تموضعات لقيادة العدو الصهيوني في موقع أبو عريبان ومحيط المستشفى التركي في محور نتساريم بصواريخ (107) وقذائف الهاون العيار الثقيل.