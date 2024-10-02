20 عملا مقاوما بالضفة الغربية ويافا أمس الثلاثاء

نفذت المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 20 عملًا مقاومًا ضد أهداف تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين؛ بينها 5 عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة.

وأسفرت عمليات المقاومة، أمس الثلاثاء، عن مقتل 8 "إسرائيليين" وإصابة 23 آخرين، وفق بيان لمركز معلومات فلسطين "معطى"، تلقته "الرسالة نت" صباح اليوم الأربعاء.

وقال مركز "معطى"، إن أعمال المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، قد تواصلت ضمن معركة "طوفان الأقصى"، التي بدأت يوم 7 أكتوبر 2023 الماضي.

ووثق المركز الفلسطيني، 5 عمليات تفجير عبوات ناسفة وإعطاب آلية عسكرية، إضافة إلى اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 6 نقاط بالضفة، وخروج مظاهرتين بجرائم الاحتلال.

وقتل 8 مستوطنين وأصيب 17 آخرين بجروح خطيرة في عملية إطلاق نار في يافا قرب تل أبيب، وسط فلسطين المحتلة عام 1948، قبل أن يرتقي منفذا العملية شهداء.

وأصيب 4 من جنود الاحتلال، أحدهم بجروح خطيرة من وحدة دوفدوفان خلال اشتباكات في مخيم بلاطة، وأعطبت آلية عسكرية جراء استهدافها بعبوة ناسفة شديدة الانفجار في محيط البلدة القديمة بنابلس، كما شهد مخيم العين اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوة خاصة من جيش الاحتلال بعد تسللها إلى بلدة برقين غربي جنين، كما خرج مظاهرة في جنين تنديداً بعدوان الاحتلال.

واشتبك مقاومون مع قوات الاحتلال، وفجّروا فيها عبوات ناسفة، خلال اقتحام مخيم طولكرم للاجئين. كما اندلعت مواجهات في قلقيلية والخضر قرب بيت لحم، بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال.