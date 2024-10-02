25 شهيداً في قصف مدرسة مسقط التي تؤوي نازحين

ارتكبت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء مجازر جديدة في قطاع غزة واستهدفت ما لا يقل عن 4 مراكز لإيواء النازحين في مدينة غزة ومخيم النصيرات وسط القطاع وخان يونس جنوبا.

قال الدفاع المدني إنه تم انتشال 25 شهيداً في قصف الاحتلال مدرسة مسقط التي تؤوي نازحين بحي التفاح ومعهد الأمل للأيتام بحي الرمال في مدينة غزة.

وأفادت مصادر باستشهاد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي على مبنى الثقافة الذي يؤوي نازحين بحي الرمال وسط مدينة غزة.

كما استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال معهد الأمل للأيتام الذي يؤوي عددا كبيرا من النازحين غرب مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال مدرسة مسقط التي تؤوي نازحين بمنطقة الزرقاء في حي التفاح بمدينة غزة.

وفي مدينة غزة أفادت مصادر محلية باستشهاد 8 أشخاص وإصابة آخرين في قصف الاحتلال منزلا لعائلة غطاس في شارع نظير شرق مدينة غزة، وأشارت المصادر إلى أن الشهداء والجرحى استهدفوا وهم نيام.

ووسط القطاع أفادت مصادر فلسطينية محلية باستشهاد 9 أشخاص بينهم طفلة إثر قصف استهدف نازحين غربي مخيم النصيرات.